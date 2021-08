MONDONAPOLI TV – Ipotesi Oliveira, situazione Manolas, dichiarazioni Marotta, focus sulla Lazio di Sarri: rileggi le ultime notizie

Benvenuti nel settantanovesimo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli TV.

Il primo talk è stato dedicato alla questione terzino sinistro. Nelle ultime ore torna di moda il nome di Mathias Oliveira, terzino sinistro del Getafe. Il Napoli offre un prestito senza obbligo di riscatto, d’altro canto il club spagnolo vorrebbe cederlo soltanto a titolo definitivo. Giuntoli è propenso a trattare per cercare di rinforzare la catena di sinistra.

Inoltre abbiamo parlato della situazione Manolas. Dalla Grecia aumentano le voci sulla volontà del difensore di lasciare il Napoli. Tra l’offerta dell’Olympiacos e la richiesta del Napoli ballano tre milioni di distanza. Qualora la cessione dovesse accadare realmente, spuntano due nomi per rinforzare la difesa: Rugani e Senesi.

Successivamente si è parlato delle dichiarazioni di Marotta. Nonostante l’arrivo di Marcos Thuram sia sempre più vicino e la permanenza di Alexis Sanchez è certa, l’Inter potrebbe fare un tentativo in extremis per Insigne. La trattativa difficilmente andrà in porto e, con ogni probabilità, inizierà la stagione a scadenza di contratto.

Infine abbiamo concluso facendo il punto della situazione sul calciomercato dell Lazio, analizzando i nuovi acquisti e le cessioni.

