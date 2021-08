La Gazzetta dello Sport, oggi, sul suo sito integrale si dedica a un tormentone che in Italia sta facendo parlare molti addetti ai lavori: stiamo parlando di Lorenzo Insigne.

Infatti, Insigne è in bilico tra il rinnovo e la permanenza a Napoli o l’addio per andare in un club superiore; questo suddetto club potrebbe essere l’Inter.

La squadra neroazzurra, infatti, dopo l’acquisto di Dzeko è alla ricerca di un’altra punta, precisamente una seconda punta, ed è indecisa tra Correa o Insigne.

Molto dipenderà sia dalle richieste di Lazio e Napoli sia dalle indicazioni di Simone Inzaghi.