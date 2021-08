Il Napoli ha terminato entrambi i ritiri, sia in Trentino sia a Castel di Sangro, e dunque torna a Napoli per iniziare a fare sul serio.

Infatti, da adesso in poi, si torna alla base, a Castel Volturno, dove il Napoli, fino ad oggi, si è solo riunito verso metà luglio per svolgere dei test fisici, ma da domani in poi si lavorerà per provare a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Infatti, come riporta il comunicato della SSC Napoli, gli allenamenti riprenderanno a partire da domani:

“Dopo il ritiro a Castel di Sangro, conclusosi con il successo nell’amichevole contro il Pescara allo Stadio Patini, il Napoli riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45″.