Il Napoli è sempre alla ricerca di un terzino sinistro che possa andare a formare una coppia forte e affidabile sulla fascia sinistra insieme a Mario Rui.

Per molto tempo si è parlato di Emerson Palmieri, mentre nelle ultime ore come primo nome per la fascia è balzato in pole Estupinan, terzino sinistro del Villareal.

Ma quest’operazione sarebbe di difficile portata: infatti, come riporta Calciomercato.it, nelle scorse ore il Villareal ha avvertito Giuntoli che l’operazione non è più fattibile in quanto Emery ha detto che ora non vuole cedere il giocatore e che i tempi per una cessione sono scaduti.