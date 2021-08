Emerson Palmieri esce alla scoperto: infatti, il terzino campione d’Europa, ha parlato ai microfoni di ESPN Brasil del suo futuro con il Chelsea e delle sue future volontà.

Emerson è ai margini del progetto di Tuchel ed è un obiettivo concreto del Napoli. Queste le parole nell’intervista:

“Sono contento delle voci che mi accostano al Napoli, è un top club in Italia. Per di più, mi fa piacere che pensino a me dopo un anno in cui ho giocato poco. Io ho voglia di giocare, di fare bene e voglio dare tutto per ottenere un posto da titolare al Chelsea. Con il club ho ancora due anni e voglio tornare protagonista, a differenza dell’anno scorso”.

Poi ha commentato l’ipotesi di un addio ai Blues:

“Per il futuro io voglio scegliere l’opzione migliore, ho ancora venti giorni e se non sarò desiderato al Chelsea, andrò in una squadra in cui mi possa sentire protagonista”.

Infine, parlando del Mondiale e di Spalletti, ha chiosato:

“Mi piace scegliere e indirizzare la mia vita. E’ vero che debbo giocare di più per essere titolare al Mondiale, ma agli Europei ho fatto comunque bene. Napoli? Spalletti è il suo allenatore ed è un grande amico. Gli devo tanto perché mi ha dato fiducia facendomi giocare a 22-23 anni quando nessuno credeva in me”