L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, e all’offerta dell’Inter. Infatti, come riportato dal quotidiano, i nerazzurri stanno pressando il Napoli per il campione d’Europa. L’Inter non andrà oltre i 15 milioni di euro, mentre ad Insigne è stato offerto un quadriennale da 24 milioni di euro con 7 alla firma.