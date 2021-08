L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Palmieri e Zanoli ma in particolare al calciomercato del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, i due giocatori faranno parte della rosa di Spalletti. Il primo almeno fino a gennaio a causa dell’assenza di Demme. Invece Zanoli, esterno destro, potrà anche essere adattato a sinistra per far respirare Mario Rui.