L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e alla partita di oggi contro il Bayern Monaco. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri non saranno al completo e giocheranno con molte riserve. Nella formazione titolare mancano Di Lorenzo, Insigne, Meret, Fabian e Ospina che a breve torneranno ad allenarsi con la squadra. Inoltre, come riportato dal quotidiano, sono indisponibili per infortunio Demme, Mertens, Lozano e Petagna.