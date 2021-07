CorrSport – Ancora distanza tra Insigne e società sul rinnovo

Vi è ancora distanza tra Insigne e la società azzurra.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, molta indecisione ed incertezza avvolge il futuro del capitano azzurro. Ridimensionare i costi è uno dei primi obiettivo del Napoli per il mercato sia in entrata che in uscita, l’ingaggio del capitano attuale è pari a circa cinque milioni di euro. Il Napoli vorrebbe ridurre i costi, il campione di Frattamaggiore non ha ancora deciso quale decisione prendere.

Terminato l’Europeo, adesso, Insigne e il Napoli dovranno decidere.