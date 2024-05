Negli ultimi giorni è uscita fuori la notizia di un possibile interessamento del PSG per Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli. Tuttavia la società partenopea non vuole privarsi delle qualità del georgiano, visto che dovrà cedere Osimhen a fine stagione. Per questo motivo De Laurentiis sta per triplicare l’ingaggio del giocatore che già prende 1,5 milioni di euro l’anno per blindarlo.