CdS: “Incredibile Mertens, starà fermo tre mesi! I dettagli…”

Brutte notizie in casa Napoli. «Ciro» ha telefonato a De Laurentiis, ha parlato con il dottor Canonico, si è confrontato con la società e poi ha fissato l’ appuntamento con il professor Declercq, ad Anversa, perché finisse quello strazio sintetizzato dal comunicato stampa del club: «Dries Mertens si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra». L’ ha fatto in Patria, dove resterà per almeno tre settimane, il periodo necessario per avviare la fase riabilitativa: operazione effettuata da Declercq, il responsabile sanitario della Nazionale belga, con la supervisione di Raffaele Canonico, il capo dello staff medico del Napoli.

QUANDO TORNA? Prima che tutto torni come prima, che Mertens possa continuare ad essere quel principe da centotrentancinque gol, saranno indispensabili 70-80 giorni, e quindi se ne andrà via quest’ estate senza ritiro (né a Dimaro-Folgarida e né a Castel di Sangro, quasi sicuramente) e anche la fase iniziale di un campionato che è in calendario sin dal 21 agosto: con la sosta che presumibilmente, e secondo abitudini, dovrebbe cadere dopo la seconda giornata, e con un po’ di ottimismo, l’ attaccante dovrebbe rinunciare a tre o quattro partite, prima di potersi tranquillamente riabbracciare con il Napoli, senza aver paura che un movimento brusco e persino uno naturale lo spinga sino alle lacrime per il dolore.

Fonte: Corriere dello Sport