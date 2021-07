Sarri a Sportitalia: “Ho sbagliato a lasciare il Chelsea!”

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, durante la sua intervista a Sportitalia ha parlato anche dell’addio al Chelsea. Queste le sue dichiarazioni:

“Prima la Fiorentina mi ha cercato ma ho dato la disponibilità per giugno. Al Chelsea ho fatto l’errore clamoroso di voler tornare in Italia a tutti i costi. Marina Granovskaia mi ha fatto un ostruzionismo per lasciare i Blues perché avevo questa voglia di tornare in Italia, ma ho sbagliato perché ero in una grandissima società. Ho vissuto un anno particolare, quando Abramovich non poteva entrare in Inghilterra e avevamo un proprietario non presente sul territorio. Una situazione abbastanza difficile, tutto in mano a Marina Granovskaia che aveva mille problemi da risolvere, l’aspetto calcistico era in mano a noi dello staff, non avendo il potere economico a disposizione. Poi sono arrivati Werner, Havertz, Mount, Ziyech: tutti adatti a me e al mio modo di giocare”.