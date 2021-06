Pedraza in cima alla lista di Giuntoli, difficoltà per Emerson e Tavares

COme riportato da Il Mattino, il Napoli è sempre alla ricerca del terzino sinistro. In pole ci sono Emerson Palmieri, che guadagna più di 4 milioni di euro a stagione, e Nuno Tavares, per il quale il Benfica chiede 15 milioni di euro che la dirigenza azzurra non è intenzionata a spendere. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli, allora, si inizia a pensare alle alternative, tra cui Reinildo Mandava del Lille ed Alfonso Pedraza del Villarreal, che sembrerebbe essere attualmente in cima alla lista, anche se gli spagnoli lo valutano 20 milioni di euro.