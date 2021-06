Clamoroso colpo di scena: Maksimovic vuole restare a Napoli

Clamoroso colpo di scena: Maksimovic vuole restare al Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport pare che Nikola Maksimovic, in scadenza con i partenopei fra poco meno di 3 giorni voglia restare all’ombra del Vesuvio. Infatti il serbo potrebbe già accordarsi con un altro club dal prossimo luglio, e su di lui c’era la Lazio guidata da Sarri, ma secondo il Corriere la sua volontà è ben altra. Vedremo quindi se il Napoli gli proporrà il rinnovo del contratto, che come si legge sul quotidiano sarebbe il suo ‘desiderio nascosto‘.