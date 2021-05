Summit tra ADL, Giuntoli e Spalletti: fatte le prime quattro richieste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti hanno già iniziato a telefonarsi per regolarsi su come muoversi per il futuro. Nei prossimi giorni ci sarà un vero e proprio summit tra i tre per definire le strategie di mercato del club partenopeo. In particolare, sono quattro i profili richiesti dal tecnico toscano in un primo momento: Danilo D’Ambrosio dell’Inter, Marcos Senesi del Feyenoord, Reinildo Mandava del Lille e Toma Basic del Bordeaux.