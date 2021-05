Rinnovo Insigne: il punto della situazione

Un rinnovo atteso, da tanti anzi da tantissimi. Il rinnovo del capitano del Napoli primo tifoso e critico di questa squadra che quest’anno l’ha trascinata e spinta in ogni partita, ma alla fine non è bastato. Ora Spalletti vuole ripartire da lui nel 4-2-3-1 e farà quindi ancora parte del tris di trequartisti disegnato dal tecnico, almeno nelle idee. Infatti non è scontato che Insigne resti all’ombra del Vesuvio, nonostante il patto d’amore sia scritta con il sangue al di là dei rinnovi.

Un rinnovo che potrebbe far attendersi, infatti più di un nodo impedisce alle parti di venirsi incontro. L’unica cosa che ora posso augurarsi i tifosi e lo stesso mister è che un accordo si trovi quanto prima, di sicuro dopo EURO2020, nel quale il capitano azzurro sarà impegnato con la Nazionale.

Fonte: Corriere dello Sport