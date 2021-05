Spalletti chiama Emerson risponde

Il Napoli di Spalletti dal prossimo luglio inizierà a prendere forma, intanto il planning della stagione così come del mercato è d’obbligo e allora via con le prime bozze. Il mercato in particolare potrebbe riservare qualche sorpresa ai tifosi azzurri, e in particolare si potrebbe trattare di un ritorno di fiamma. Di fatti Emerson potrebbero approdare concretamente all’ombra del Vesuvio. Dopo i tentativi, vani, delle scorse sessioni di mercato ora la storia sembra cambiata e l’asso nella manica per convincerlo si chiama Luciano Spalletti.

Infatti il terzino fu allenato proprio dal tecnico di Certaldo ai tempi di Roma e i rapporti sono più che buoni, ora un arrivo a Napoli del terzino del Chelsea potrebbe essere più facile e l’interesse degli azzurri, già forte in passato, potrebbe quindi convincere il calciatore.

Fonte: Il Mattino