SportMediaset fa il punto sul nuovo Napoli di Luciano Spalletti, che verrà presentato ad inizio luglio, quando il contratto con l’Inter sarà scaduto.

Ma, al momento, il tecnico toscano già sta pensando ai giocatori da prendere: in particolare, in azzurro potrebbero arrivare due suoi pupilli. Sulla fascia sinistra, il Napoli potrebbe prendere dal Chelsea Emerson Palmieri, uno dei suoi pupilli.

A centrocampo, dopo la partenza di Bakayoko, il Napoli pensa a Vecino, un esubero della rosa dell’Inter che potrebbe partire anche di fronte ad un’offerta bassa.

Inoltre, Spalletti avrebbe dato il suo benestare all’acquisto di Zaccagni, e ora il Napoli dovrà andare a ritoccare l’offerta di 15 milioni all’Hellas Verona per il cartellino e, in caso di addio di Maksimovic a 0, Giuntoli potrebbe mettere sul piatto 10 milioni per il giovane Senesi.