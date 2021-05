Lorenzo Insigne è sicuramente uno degli uomini principali del Napoli di questa stagione, che ha fatto molto bene nel 2021, nonostante l’epilogo della stagione abbastanza deludente.

Ma, il futuro di Insigne, del capitano è sicuramente in bilico: infatti, pesa sul suo futuro, come una spada di Damocle, la scadenza del contratto fino al 2022.

Per cui bisognerà sicuramente prendere una decisione, ma, come sostiene La Repubblica, al momento Insigne pensa solo all’Europeo con la Nazionale, per poi trattare per il rinnovo.

Questo rinvio di alcune settimane vuol dire che in caso di mancato accordo, non è da escludere a priori una cessione del capitano.