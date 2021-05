CdS – Maksimovic può restare, intanto si fa avanti un club di Serie A

Futuro in bilico per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, dopo l’addio di Gennaro Gattuso, potrebbe anche decidere di provare a trattare il rinnovo con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il suo agente Fali Ramadani gli avrebbe concesso due settimane di tempo per prendere una decisione definitiva.

Intanto ci sono diversi club che hanno messo nel mirino l’ex Toro per un eventuale acquisto a parametro zero. Stiamo parlando della Lazio, in primis, ma anche di altre squadre in Italia, Inghilterra, Spagna, Russia e Turchia.