Spalletti chiede tre fedelissimi che potrebbero fare al caso del Napoli

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è molto legato ad alcuni calciatori, suoi fedelissimi, che avrebbe richiesto anche a De Laurentiis per la sua nuova avventura al Napoli. In particolare, sono tre i calciatori in questione: Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea che il tecnico toscano ha allenato ai tempi della Roma; Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter che ha avuto quando allenava i nerazzurri; Matias Vecino, uomo che ha permesso ai nerazzurri e a Spalletti di arrivare in Champions League con il suo gol vittoria contro la Lazio.