Kalidou Koulibaly è la roccia, la colonna portante della retroguardia del Napoli che, però, quest’anno potrebbe davvero lasciare il club partenopeo.

C’è da dire che Koulibaly non è mai stato dichiarato incedibile, ma di offerte indecenti in questi anni ne sono arrivate ben poche. Per questo motivo, KK è sempre rimasto a Napoli, nella sua Napoli, dove sta da Dio.

Ma adesso la situazione è cambiata, non solo per la pandemia: infatti, il secondo anno senza Champions impedisce agli azzurri di accedere a quel tesoretto di 50-60 milioni che tanto sarebbe servito, mentre ora bisognerà cedere qualche big.

Tra questi, rientra per l’appunto il difensore senegalese, valutato 60-65 milioni da De Laurentiis, e che proprio con ADL ha voglia di incontrarsi per capire quale possa essere il piano degli azzurri su di lui.

Insomma, inizia già l’estate rovente del calciomercato.