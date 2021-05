Napoli-Verona, i tifosi preparano delle iniziative per caricare la squadra

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, i tifosi delle due curve dello stadio Diego Armando Maradona hanno preparato delle iniziative a partire già dalla vigilia di Napoli-Verona, gara cruciale per la stagione degli azzurri. Allo stadio non si vedranno prima della prossima stagione(agosto in ritiro), ma i tifosi hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla squadra: la Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra, mentre la B accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in curva per la partita contro il Verona.