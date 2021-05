Secondo quanto riportato da Cadena Cope, Juventus, Barcellona e Real Madrid sarebbero esclusi dalle coppe europee per i prossimi due anni. L’emittente spagnolo fa sapere che l’UEFA ha già preso la sua decisione, voluta fortemente da Ceferin. Il presidente UEFA, annuncerà la sanzione per i tre club che non hanno alzato bandiera bianca per il progetto Superlega. L’uffcialità potrebbe arrivare in seguito alla finali europee delle stagione in corso.