Le ‘minacce’ di Juve, Real e Barça non spaventano i club che hanno lasciato la Superlega: il retroscena

Sono ben nove le squadre che hanno abbandonato il progetto Superlega e hanno stipulato un ‘trattato di pace’ con la UEFA, nell’ordine: Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Atletico, Milan e Inter. Le ultime tre squadre restanti, Real Madrid, Barcellona e Juve sono sul piede di guerra e minacciano dure azioni contro chi ha deciso di abbandonare il progetto, facendo leva sulle presunte penali previste da contratto per le squadre che hanno deciso di uscire anzitempo dal progetto.

Secondo fonti vicine alla Gazzetta dello Sport, tuttavia, il discorso delle penali non risulta essere applicabile in quanto, da statuto della Superlega, nel caso in cui il 70% dei membri decidesse di staccarsi, la società si scioglierebbe senza penali.

Se tale indiscrezione fosse confermata, le minacce di Juve, Real e Barça farebbero di certo meno paura, con i tre club che dovrebbero cominciare a preoccuparsi delll’inchiesta disciplinare che la UEFA ha avviato nei loro riguardi.