Reina torna sulla sua esperienza in azzurro: “A Benitez devo la mia carriera, sarò sempre grato a Napoli…”

L’ex Napoli Pepe Reina si è raccontato in mattinata al portale biancoceleste Lalaziosiamonoi.it, di seguito un estratto delle parole del portiere spagnolo riguardo il suo passato in azzurro:

“Benitez a Napoli è stato come un padre per me, sportivamente parlando. Ha avuto tanta fiducia nelle mie caratteristiche perché ero un portiere diverso dagli altri, adatto al suo tipo di gioco. Gli sarò sempre grato perché mi ha aiutato a crescere. Lui aveva un modo di intendere del ruolo del portiere diverso a quello di 20 anni fa e adesso tutti cercano portieri con quelle stesse caratteristiche. Ho una profonda stima per il popolo napoletano, gli sarò sempre riconoscente per ciò che hanno dato a me e alla mia famiglia. A Napoli sono stati quattro anni meravigliosi.

Calcio? E’ stata la mia passione sin da piccolo, come un modo di vivere, ho vissuto per questo sport. Sono un privilegiato perché questa passione ha fatto in modo che io vivessi a un livello alto. Non potrei mai lamentarmi della vita che vivo, anche se ci sono aspetti personali che ti toccano: lasci tanti amici, tante cose belle nei posti in cui sei; ma la cosa positiva è che ovunque vai trovi persone che ti vogliono bene e ti costruisci amicizie, è stata la vera ricchezza della mia carriera”.