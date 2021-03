Cds – Il Napoli senza Mertens contro il Crotone: le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive riguardo le condizioni di Dries Mertens. Il colpo alla spalla, seppur lieve, potrebbe aver creato qualche fastidio all’attaccante belga che stasera, in via precauzionale, non dovrebbe risultare tra gli 11 Nazionali titolari contro la Bielorussia.

Al suo rientro, Gennaro Gattuso deciderà se schierarlo da subito in campionato o aspettare le condizioni ottimali per il big match contro la Juventus (7 aprile, ore 18.45). Dunque, potrebbe partire dalla panchina sabato pomeriggio contro il Crotone.