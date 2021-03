Domani sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma con alcuni recuperi importanti tra i convocati. Tra questi c’è anche Hirving Lozano, che però si accomoderà precauzionalmente in panchina, al suo posto ci sarà ancora una volta Matteo Politano. Tra i pali agirà Ospina, in difesa Maksimovic è favorito per affiancare Koulibaly. Scelte obbligate sulle fasce con Hysaj e Mario Rui, viste le assenze di Di Lorenzo per squalifica e Ghoulam per infortunio. Secondo Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, in attacco sarà Dries Mertens a partire da titolare nel ruolo di prima punta, mentre in mediana giocheranno Fabian Ruiz e Demme. Di seguito la probabile formazione:

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.