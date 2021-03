Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma allo stadio Olimpico prima della sosta. Oltre ai soliti infortunati e a Lobotka out per tonsillite (qui per saperne di più), Gattuso recupera Kostas Manolas e Hirving Lozano. Di seguito la lista dei convocati per il match di domani sera:

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi