Gazzetta – Napoli, finisce la storia d’amore con Koulibaly! Già individuato il sostituto: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato in uscita degli azzurri. Infatti, come riportato dal quotidiano, il Napoli avrebbe deciso di vendere Koulibaly a fine anno. Infatti il suo ingaggio non sarebbe più sostenibile per gli azzurri ed il senegalese non sarà l’unico ad abbandonare la città di Partenope. Infatti, come riportato dalla Gazzetta, se ne andranno anche Hysaj e Maksimovic in scadenza. Il Napoli starebbe pensando a Senesi per il dopo Koulibaly, secondo il quotidiano, con una trattativa già avanzata con il Feyenoord per il costo di 15 milioni. Sulla fascia piacciono Di Marco, sorpresa di questa stagione, e Moueffek del Saint-Etienne.