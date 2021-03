Repubblica – Koulibaly, rincorsa Champions e poi la decisione: Premier o Napoli

L’edizione odierna di Repubblica ha parlato della situazione attuale del Napoli, soffermandosi sul ritorno in campo di un pezzo fondamentale della squadra: Kalidou Koulibaly. Le parole del quotidiano:

“Nel rimpasto forzato del Napoli causato dai tanti infortuni, Kalidou Koulibaly è rimasto il ministro della Difesa azzurra. Una nomina persino scontata, ma ora andrà corroborata da prestazioni diverse. Gattuso ha bisogno del suo leader difensivo per ammainare la bandiera della discontinuità. Fatti e poche parole, è questa la linea da seguire al Training Center di Castel Volturno, dopo la delusione targata Sassuolo. Koulibaly non ha partecipato alla trasferta di Reggio Emilia per un’ espulsione evitabile contro il Benevento. La sua presenza sarebbe stata preziosa considerando soprattutto il trend negativo di Maksimovic e le condizioni fisiche non al top di Manolas. Ma il danno è fatto e bisogna guardare avanti”.

“Col Bologna Koulibaly tornerà titolare e tutto il Napoli si aspetta che possa guidare il reparto arretrato con le sue qualità: forza, senso dell’anticipo e leadership. Dovrà dimostrarlo nell’ultima parte del campionato e poi si discuterà del suo futuro, arrivato ormai a un bivio: la Premier League con una valutazione molto diversa rispetto a due anni fa (almeno 80 milioni) oppure punto di riferimento del Napoli che nascerà. Ma ora la priorità è un’ altra e si chiama qualificazione in Champions. I propositi di rimonta dipendono molto dal suo rendimento. Quasi certamente il difensore senegalese farà ancora una volta coppia con Rrahmani. L’ ex Verona sta dimostrando affidabilità e si candida per una maglia da titolare“.