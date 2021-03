L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione allenatori in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, ADL starebbe pensando ad Inzaghi per il dopo Gattuso. Naturalmente ad alcune condizioni. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutto si vedrà a fine stagione e in caso di mancato rinnovo con la Lazio ADL tenterà l’attacco. Infatti il patron azzurro non vuole rovinare i rapporti con Lotito.