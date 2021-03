Il Napoli che stasera gioca a San Siro con il Milan è una squadra che ha delle pedine importanti fuori: stiamo parlando di Rrahmani, Manolas e di Hirving Lozano.

Le motivazioni sulle varie esclusioni di questi giocatori sono molte diverse, come riporta Repubblica: infatti, per il difensore kosovaro, che doveva partire da titolare, la motivazione è un infortunio di natura muscolare, che sicuramente lo terrà lontano dai campi almeno fino alla sosta.

Per quanto riguarda gli altri 2, Manolas e Lozano non sono stati convocati per motivi precauzionali, dopo un consulto tra Gattuso e lo staff medico, e al posto loro sono stati convocati i giovani Cioffi e Costanzo. Manolas e Lozano dovrebbero recuperare anche in vista della Roma.