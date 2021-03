Il portiere giallorosso, Pau Lopez, ha parlato ai microfoni di DAZN nel dopo partita di Parma–Roma.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Oggi non c’è stato nulla di positivo nella nostra prestazione. Lottiamo per la Champions e non possiamo permetterci di perdere punti in questo modo. Ora testa allo Shaktar e soprattutto al Napoli, con cui ci giocheremo una vera finale!”.