Pazienza: “La Juventus ha Ronaldo che non sbaglia due volte di fila. Napoli? Ecco come la preparerei”

Il doppio ex Michele Pazienza ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra i bianconeri e il Napoli.

“Supercoppa? Mi aspetto equilibrio. La Juventus in questo momento è ferita e paradossalmente preoccupa più del Napoli carico di euforia. I bianconeri hanno Ronaldo, contro l’Inter mi sono stupito della sua partita ma non sbaglia due volte di fila”.

“Napoli? Fossi in Gattuso non la preparerei come l’Inter, sono squadre diverse e poi la finale è una partita secca, può succedere di tutto. La preparerei al meglio considerando che la Juventus non sarà quella di San Siro”.