Sky – Stabilita la data del rientro di Koulibaly: le ultime sull’infortunio

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha quasi smaltito del tutto l’infortunio ed è ad un passo dal suo ritorno in campo. Infatti secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione, lo staff medico partenopeo ha fissato come data del rientro a pieno ritmo del senegalese, il 17 gennaio. Non è da escludere però che la risposta di Koulibaly in allenamento possa essere migliore del previsto. Se ciò dovesse accadere, i medici azzurri faranno di tutto per metterlo a disposizione di Gattuso il 10 gennaio quando il Napoli affronterà l’Udinese.