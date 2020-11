L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al big match di domani tra Roma e Napoli. Gli azzurri, come riportato dal quotidiano, sono in attesa per scoprire se domani Ospina giocherà contro la Roma. Il colombiano, secondo il quotidiano, è in forte dubbio per via di un infortunio procurato nella nazionale. Secondo il quotidiano la decisione verrà presa nella rifinitura di oggi a Castel Volturno.