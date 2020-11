Gazzetta: Gattuso lancia Zielinski per un modulo fluido tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1

Dopo la partita di giovedì contro il Rijeka in Europa League, Piotr Zielinski potrebbe essere riconfermato tra i titolari anche contro la Roma. Il polacco ha giocato da trequartista giovedì, ma in virtù di un passaggio al 4-3-3 potrebbe ritrovare spazio anche in mediana.

Oggi ne scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui la chiave tattica può essere la posizione di Zielinski:

“Considerato anche che appare del tutto improbabile un recupero di Osimhen – che ieri ha lavorato sul campo, ma ancora a parte – ecco che l’ipotesi 4-3-3 prende piede. O almeno col recupero di Zielinski – la migliore notizia della serata di giovedì – Gattuso può avere quella differente lettura che ti porta in campo a cambiare atteggiamento, secondo le situazioni tattiche che si evolvono. Proprio il polacco ha mostrato di poter fare tranquillamente – e con qualità – il ruolo di trequartista dietro la prima punta, che domani sarà Mertens. Ma all’occorrenza può spostarsi nella posizione a lui ancora più consona di mezzala sinistra, per costruire una linea a tre in mediana e dare un’ampiezza diversa alla manovra e anche una copertura degli spazi che darebbe più o meno densità a centrocampo”.