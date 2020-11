Bakayoko non si allena e resta isolato a casa: questo il motivo

Quest’oggi Tiemouè Bakayoko non si è allenato a causa di un leggero malessere.

Il calciatore attualmente ha la febbre che dovrebbe derivare da una semplice influenza siccome il tampone ha dato esito negativo. Nonostante ciò le sue condizioni preoccupano Gattuso, che contava sulla sua presenza nella partita contro il Milan di domenica prossima.

“Il centrocampista francese ha febbre alta ma dovrebbe trattarsi di semplice influenza. Lo staff medico del Napoli tende a scongiurare ipotesi Covid, visto l’esito comunicato proprio nella mattinata di ieri dei tamponi effettuati al gruppo (tutti negativi). Bakayoko rimane isolato a casa e sotto osservazione: è convinto di battere questa influenza e conta di tornare in fretta disponibile per poter giocare domenica sera da ex contro il Milan, maglia che ha vestito nella stagione 2018-19, sotto la guida di Gattuso. Nel caso non dovesse farcela per la sua posizione è pronto il tedesco Diego Demme, che comunque al ruolo dà un’altra interpretazione per caratteristiche fisiche e anche tecnico tattiche”, dichiara l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.