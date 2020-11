Fabian assistman della Spagna: perché non batte lui gli angoli a Napoli?

Termina il primo tempo tra Spagna e Germania allo stadio Olímpico de la Cartuja di Sevilla.

Per 45 minuti una sola squadra in campo, ovvero la Spagna che segna anche la terza rete al termine della prima frazione di gioco: ancora un calcio d’angolo e questa volta la deviazione vincente è di Rodri.

La sblocca al 17esimo Morata e raddoppia al 33esimo Ferran Torres.

Ma la partita è di un calciatore in particolare, un azzurro di nome Fabian Ruiz. Lo spagnolo pare essere in una serata di grazia. Contribuisce al primo gol di Morata con un assist con cross da calcio d’angolo.

Poi ne fa un altro, angolo opposto ma stesso assist per Rodri che insacca il tre a zero.

Ora la domanda sorge spontanea: come mai non è Fabian Ruiz a battere i calci d’angolo a Napoli? E perché non riesce a brillare come con le furie rosse?