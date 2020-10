Antonio Imborgia, agente del centrocampista del Sassuolo Hamed Traorè, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando anche un piccolo retroscena di calciomercato. Di seguito le dichiarazioni:

“Il Sassuolo trova il gol così facilmente come lo subisce. Caputo mi ricorda i grandi attaccanti di una volta, bravi a giocare in molte zone di campo. I neroverdi spesso rischiano perchè giocano con la difesa alta e si concentrano prevalentemente sulla fase offensiva. Per tale motivo, i centrali non si preoccupano più di tanto della copertura. Il calcio è cambiato, e giocarsela alla pari con il Napoli è difficile, così come sarebbe impensabile scoprirsi troppo. Non dico che De Zerbi debba chiudersi in area di rigore, ma giocare un calcio offensivo al San paolo non sarà facile”.

Su Traorè “Quando giocava ad Empoli, il Napoli si mostrò interessato, e Giuntoli ebbe un colloquio con la dirigenza. Ma l’operazione non è andata in porto perchè Ancelotti cercava giocatori più pronti”.