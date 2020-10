Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato di come il Napoli potrà vincere il ricorso dopo che il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino della Juventus. Queste le sue parole:

“Si è trattato di una situazione molto più complessa rispetto a quanto si prevedeva, il giudice ha ripercorso le tappe della vicenda e ha dovuto per forza di cose decretare la vittoria a tavolino. Ma ci sono i margini per ribaltare la decisione, perchè sono stati lasciati spiragli evidenti in cui il Napoli potrà infilarsi. La Juventus ha rinunciato a costituirsi e dunque ha fatto un passo indietro, non presentandosi in primo grado. Entro un mese ci sarà il giudizio di secondo grado e il Napoli farà un ulteriore passo avanti; molto probabilmente alla fine riuscirà a disputare la partita sul campo. Agli azzurri può essere rimproverato soltanto di aver annullato il volo per Torino il giorno prima della partita”.