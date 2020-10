Anche oggi, come tutti i giorni, la Protezione civile ha pubblicato con il Ministero della Salute i dati di oggi; è importante leggerli per capire come procede l’andamento del contagio dopo le nuove misure di contenimento varato dal Governo. Queste le sue parole:

Nuovi Contagi: 5901(+1,6%)

Decessi: 41(+0,1%)

Guariti: 1428(+0,6%)

Soggetti attualmente positivi: 87193

Incremento dei soggetti attualmente positivi: + 4429(+5,3%9

Tamponi: 112544

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 5,24%

I dati regione per regione:

Lombardia 114.800 (+1.008, +0,9%; ieri +696)

Emilia-Romagna 38.356 (+341, +0,9%; ieri +337)

Piemonte 39.542 (+585, +1,5%; ieri +454)

Veneto 32.316 (+485, +1,5%; ieri +328)

Marche 8.712 (+82, +0,9%; ieri +37)

Liguria 15.902 (+447, +2,9%; ieri +186)

Campania 19.827 (+635, +3,3%; ieri +662)

Toscana 19.106 (+480, +2,5%; ieri +466)

Sicilia 9.926 (+334, +3,5%; ieri +298)

Lazio 20.864 (+579, +2,8%; ieri +395)

Friuli-Venezia Giulia 5.610 (+38, +0,7%; ieri +59)

Abruzzo 5.320 (+146, +2,8%; ieri +117)

Puglia 9.849 (+180, +1,9%; ieri +157)

Umbria 3.608 (+136, +3,9%; ieri +148)

Bolzano 4.143 (+34, +0,8%; ieri +45)

Calabria 2.388 (+44, +1,9%; ieri +53)

Sardegna 5.295 (+157, +3,1%; ieri +129)

Valle d’Aosta 1.529 (+33, +2,2%; ieri +32)

Trento 6.513 (+28, +0,4%; ieri +2)

Molise 795 (+49, +6,6%; ieri +7)

Basilicata 1.066 (+8, +0,8%; ieri +11)