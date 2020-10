Napoli-Atalanta, l’ex Pià: “E’ la partita di cartello! Vi svelo chi sarà la chiave per vincere”

L’ex attaccante del Napoli, Ignacio Pià, è intervenuto a Radio CRC per parlare della prossima partita in programma per gli azzurri: la sfida con l’Atalanta. Queste le sue parole: “E’ sicuramente la partita più attesa del weekend, sarà un match pieno di colpi di scena ed è dura fare un pronostico. Con Bakayoko il Napoli si è rafforzato parecchio e chissà che non sia proprio il francese a determinare la sfida. Serve uno che dia battaglia in tutte le zone di campo ai ragazzi di Gasperini e l’ex centrocampista di Milan e Monaco è il più indicato per questo arduo compito. Con l’assenza di Zielinski, non mi stupirei se Gattuso decidesse di buttarlo subito nella mischia dal primo minuto.

Scudetto? Sono sicuro che gli azzurri potranno dire la loro in questo campionato ma, almeno sulla carta, Juventus ed Inter sono ancora un passo più avanti“.