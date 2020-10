SSC Napoli, Grassani: “Il Napoli non è indagato dalla Procura Federale”

L’avvocato della SSC Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare ancora una volta della situazione legata a Juventus-Napoli:

“La Procura Federale ha chiesto documenti dal giorno 2 al giorno 4 dalla positività di Zielinski, il Napoli non è indagato, anche perchè con le 2 ASL c’è stato un copioso carteggio ed ha rispettato qualsiasi punto del protocollo. Dal momento in cui c’è scritto nel protocollo ‘Fatto salvi i provvedimenti di autorità locali’, queste ultime hanno una valenza maggiore della Lega e, dopo che il 3 ottobre ha ricevuto indicazioni dall’ASL, la quale il giorno dopo ha specificato che non si poteva partire per Torino. Se questo non fosse stato rispettato, il Napoli sarebbe entrato nel penale, quindi la partita si dovrà giocare. Non capisco perchè in Palermo-Potenza, a fronte della stessa identica situazione, è stato subito deciso per il rinvio e per Juventus-Napoli no?“.