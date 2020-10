Dato l’ingente numero di documentazione arrivato al Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti per Juventus-Napoli, non è escluso che lo stesso chieda un supplemento delle indagini per valutare più accuratamente la cosa.

La decisione è attesa per domani ma a questo punto non si esclude che ci vorrà più tempo per l’emissione del verdetto.

Fonte: Sky