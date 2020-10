La questione Arek Milik sta diventando un vero e proprio rebus.

Come riporta Alfredo Pedullá attraverso un tweet nella notte Napoli e Fiorentina hanno raggiunto un accordo per portare Milik nel capoluogo toscano ma il calciatore continua a rifiutare e a questo punto non si esclude una vera e propria battaglia con il Napoli: