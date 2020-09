Anche oggi, durante l’election day, in cui gli abitanti e i residenti in Campania dovranno votare per il referendum, ma soprattutto per scegliere il nuovo Presidente della Regione, l’Unità di Crisi ha raccolto i dati odierni e ha pubblicato il bollettino con i dati che svelano l’andamento del contagio nella Regione. Questi i dati odierni:

Numero Positivi: 171

Numero Decessi: 0

Numero Guariti: 69

Numero Tamponi: 7632

Questi, invece, i dati complessivi, dall’inizio dell’epidemia: