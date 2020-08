Quindici milioni più Under. E’ questa l’offerta giusta per far partire Arek Milik verso Roma. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i due club starebbero lavorando all’affare che, col passare dei giorni, appare sempre più vicino alla chiusura.

Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga, hanno buttato giù una bozza. Resta però l’ ombra della Juventus, il suo fascino accattivante che ha fatto presa su Milik, al quale sia la Roma che il Napoli stanno cercando di spiegare che non tutto ciò che si è detto (in passato), sia poi autenticamente vero o realizzabile.