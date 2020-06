Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha fatto anche il punto in casa Napoli legato ai rinnovi e a dei possibili acquisti:

“Il Napoli cerca calciatori in grado di sostituire Milik e Callejon, in primis, e poi cerca qualcuno sulla fascia sinistra di difesa se Ghoulam continuasse a non dare garanzie. Per quanto riguarda la questione rinnovi, De Laurentiis sta valutando quelle relative a Maksimovic e Zielinski, che sembrerebbero voler continuare la loro avventura in azzurro“.